Ученые из Новосибирска научились бороться с раком без вреда для здоровья

Доцент кафедры электронных приборов НГТУ НЭТИ Светлана Белавская рассказала, что при этом через организм нет необходимости пропускать ток или использовать СВЧ-энергию, в отличие от тех, что используются сейчас. Также надрезы для операции будут заживать быстрее, так как их будут делать небольшой глубины.