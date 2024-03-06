Ученые из Новосибирска научились бороться с раком без вреда для здоровья

Специалисты из Новосибирского государственного технического университета разработали безопасный метод разрушения раковой опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Подобные методы, которые сейчас используются на людей, наносят некоторый вред здоровью. В них есть излучение на частотах от 400 до 2450 МГц. Новосибирские ученые предлагают использовать высокочастотное электромагнитное излучение от 5 до 30 МГц.
Доцент кафедры электронных приборов НГТУ НЭТИ Светлана Белавская рассказала, что при этом через организм нет необходимости пропускать ток или использовать СВЧ-энергию, в отличие от тех, что используются сейчас. Также надрезы для операции будут заживать быстрее, так как их будут делать небольшой глубины.