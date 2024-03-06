Власти Балтийска хотят изъять торговые павильоны с «Поля чудес» в 2024 году

«Мы два года потратили на разработку проекта планировки этой территории, уже утвердили в этих границах общественные территории, потому что изъятие чужого имущества можно производить только под инженерно-транспортную инфраструктуру, а в данном случае предусматривается пешеходная инфраструктура».