Переполненные классы, нехватка учителей и бытовые неудобства. Эксперты рассказали о состоянии школ в стране

Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) изучили состояние школ Узбекистана и обнародовали неутешительные выводы.
Школы переполнены
Вместо одного «официального» ученика фактически приходит учиться 1,2 школьника. А это значит, что расходы госбюджета на систему школьного образования распределяются непропорционально.
Кроме того, 2,1 миллиона школьников или 33% от их общего числа, учатся во второй и третьей сменах.
Бытовые удобства
Только 30% школ подключены к канализации, при этом 16% школ нуждаются в капитальном ремонте, а 4,6% находятся в аварийном состоянии..
Компьютеризация
В городских общеобразовательных школах на одного учащегося приходится 0,03 компьютера, в сельской местности — 0,04 компьютера.
Это значительно меньше по сравнению с Казахстаном, где на одного школьника приходится 0,72 компьютера. В Азербайджане этот показатель составляет 0,55, в Беларуси — 0,55, в Турции — 0,25, а в целом по странам Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 0,85..
Педагогический состав
Загрузка учителей в Ташкенте и Ташкентской области высокая. При этом в школах республики наблюдается дефицит преподавателей иностранных языков и информационных технологий.
Многие учителя не проходят аттестацию и не имеет международных сертификатов по своим предметам.