Переполненные классы, нехватка учителей и бытовые неудобства. Эксперты рассказали о состоянии школ в стране

Это значительно меньше по сравнению с Казахстаном, где на одного школьника приходится 0,72 компьютера. В Азербайджане этот показатель составляет 0,55, в Беларуси — 0,55, в Турции — 0,25, а в целом по странам Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 0,85..