Готовьте ваши уши. В Петербурге заметили первых чибисов и жаворонков

До этого в Петербурге заметили вернувшихся после зимовки скворцов, а в Ленобласти утки гоголи прилетели на две недели раньше срока. На целый месяц раньше обычного пришла в наш регион росомаха. Зайцы уже начали образовывать пары. А в Петербурге зацветают подснежники и распускается верба.