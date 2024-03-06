Готовьте ваши уши. В Петербурге заметили первых чибисов и жаворонков

Весна в этом году ранняя: погода на улице почти апрельская. Но ещё более показательно поведение животных и птиц.
В южных районах Петербурга уже заметили вернувшихся чибисов и жаворонков, сообщает 6 марта канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
«Что может быть прекраснее песни жаворонка ранней весной?! Пора бежать в поля и слушать этих виртуозов!» — отмечают в канале.
До этого в Петербурге заметили вернувшихся после зимовки скворцов, а в Ленобласти утки гоголи прилетели на две недели раньше срока. На целый месяц раньше обычного пришла в наш регион росомаха. Зайцы уже начали образовывать пары. А в Петербурге зацветают подснежники и распускается верба.