Розы из мыла, экспорт через Казахстан: как изменились цены на цветы к 8 Марта в Казани

«Тот же объем роз, который мы к женскому дню заказывали в том году за 300 тысяч рублей, сейчас уже обошелся мне в 500 тысяч. Большинство цветов в конце зимы — самом начале весны у нас в России никак не найти. После введения санкций возим через Казахстан», — рассказала владелица одного из магазинов.