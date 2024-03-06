Артист Прохор Шаляпин вспомнил трудное детство в Волгограде

Уроженец Волгограда Прохор Шаляпин рассказал ведущей программы — психологу Ларисе Сурковой о том, что в детстве столкнулся с жестоким отношением к себе.
«Жизнь до 9 лет — это был ад, — вспоминает артист. — Я его настолько от себя отсек, как будто у меня не было отца».
По словам Шаляпина, глава семейства часто злоупотреблял спиртным и бил жену и маленького сына. Из-за этого они матерью порой были вынуждены убегать из дома.
«Мы босиком убегали по снегу в соседний дом, где жили бабушка с дедушкой», — говорит шоумен.
Особенно тяжело Прохору вспоминать момент, когда на его глазах отец повесил кошку. Говоря о школьном периоде своей жизни, Шаляпин признался, что педагоги не только не сочувствовали мальчику, а порой попрекали отцом-алкоголиком.
Из-за перенесенных в раннем детстве психологических травм у певца остались негативные воспоминания о годах, проведенных в родном Волгограде. В 1999 году в возрасте неполных 16 лет юноша уехал покорять столицу.