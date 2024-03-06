В Башкирии прогнозируют снегопады и похолодание −27°

Завтра, 7 марта, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Об этом рассказали синоптики республики.
Жителям региона следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие снегопады, а вот днем обойдется без существенных осадков. Будет северный с переходом на западный ветер до трех-восьми метров в секунду.
Столбики термометров грядущей ночью опустятся −17,-22°, местами — до −12,-17°, в некоторых северо-восточных районах — до −27°. Днем потеплеет до −3,-8°, местами до −13°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на автодорогах видимость завтра будет хорошей.