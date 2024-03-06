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В Башкирии прогнозируют снегопады и похолодание −27°

В Башкирии 7 марта ожидаются снегопады и холода до −27°.
Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +11°

Завтра, 7 марта, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Об этом рассказали синоптики республики.

Жителям региона следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие снегопады, а вот днем обойдется без существенных осадков. Будет северный с переходом на западный ветер до трех-восьми метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся −17,-22°, местами — до −12,-17°, в некоторых северо-восточных районах — до −27°. Днем потеплеет до −3,-8°, местами до −13°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на автодорогах видимость завтра будет хорошей.