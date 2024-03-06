Жители некоторых спальных районов Омска не слышали звука сирен

В социальных сетях омичи поделились своими впечатлениями от проверки сирен в городе. Оказалось, слышали сирены не все.
В социальной сети «ВКонтакте» подписчики городских пабликов рассказали, что сирены не было слышно в Старом Кировске, в Чкаловске, на набережной, на Куйбышева. Зато отлично сирены было слышно на Южном, в центре города, на 3-й Молодёжной улице. Также жители Павлоградки рассказали, что в посёлке тоже было слышно сирену.
Ранее мы сообщали о плановой проверке системы экстренного оповещения. 6 марта с 10:20 до 10:50 марта на территории города включат серены и серию голосовых сообщений.