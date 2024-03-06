В Самаре с 20 апреля начнутся перевозки по садово-дачным маршрутам

Уже с 20 апреля в Самаре автобусы начнут ездить по садово-дачным маршрутам. Торги на выполнение этих работ размещены на портале госзакупок. Заказчиком является департамент транспорта Самары, а начальная цена аукциона составляет без малого 137 миллионов рублей.
Как и в предыдущие годы, в городе запустят 29 дачных маршрутов. Все автобусы, которые будут на них работать, должны быть оснащены системой ГЛОНАСС.
Перевозки разделены на несколько этапов по месяцам: апрель (с начала перевозок и до конца месяца), май, июнь, июль, август. Кто будет выполнять эту работу, станет известно в конце марта.