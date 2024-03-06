Синоптики рассказали, когда начнется паводок в Воронежской области

Воронежские синоптики дали предварительный прогноз на паводок в 2024 году. Хотя снега в северных районах нашей области выпало много, реки разольются, по прогнозам метеорологов, как ни странно, даже меньше, чем в 2023-м.
Синоптики объяснили, в чем причина такого парадокса. Дело в том, что погода в холодное время года была крайне неустойчива. Осень в бассейне Доны была теплой с обилием осадков в октябре и ноябре. А зимой холодные периоды чередовались с оттепелями. Снега выпало много — в декабре и январе выше нормы на 20−140 процентов. Да и во второй декаде февраля осадки превысили привычные показатели. Однако снежный покров на реках был неустойчив, не раз образовывался и снова таял. Почва на территории бассейнов Дона и Хопра на 29 февраля промерзла на небольшую глубину — в среднем на 25 сантиметров. В 2023 году этот показатель был значительно больше.
Толщина льда на 29 февраля на Верхнем и Среднем Дону составляла от 10 до 21 сантиметров, на основных его притоках — до 38 см, что ниже нормы. Зимой, во время оттепелей, на реках проходили небольшие паводки.
Учитывая все эти факторы, метеорологи и дали прогноз, что паводок ожидается ниже средних многолетних значений и даже менее сильным, чем в 2023 году. При этом вскрытие рек следует ожидать в конце второй — начале третьей декады марта. В то же время на малых реках не исключены подъемы уровней воды до опасных отметок.
— Большие реки сильно не разольются. А вот малые могут резко вспучиться, но ненадолго, очень скоро вода на них упадет до обычного уровня. Опасаться паводка стоит только владельцам тех домов, которые в нарушение всяких норм построили практически вплотную к рекам. Другие жители Воронежской области могут чувствовать себя спокойно — вода их не зальет, — резюмировал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.