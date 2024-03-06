Синоптики рассказали, когда начнется паводок в Воронежской области

Синоптики объяснили, в чем причина такого парадокса. Дело в том, что погода в холодное время года была крайне неустойчива. Осень в бассейне Доны была теплой с обилием осадков в октябре и ноябре. А зимой холодные периоды чередовались с оттепелями. Снега выпало много — в декабре и январе выше нормы на 20−140 процентов. Да и во второй декаде февраля осадки превысили привычные показатели. Однако снежный покров на реках был неустойчив, не раз образовывался и снова таял. Почва на территории бассейнов Дона и Хопра на 29 февраля промерзла на небольшую глубину — в среднем на 25 сантиметров. В 2023 году этот показатель был значительно больше.