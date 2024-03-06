На СВО погибли бойцы из Вырицы и Светогорска

Прощание с Андреем состоялось сегодня, 6 марта, похоронили бойца на кладбище в деревне Вырица.
Прощание с Эдуардом также было запланировано на сегодня, но траурное мероприятие отменили. Новую дату пока не назначали.
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Прощание с Андреем состоялось сегодня, 6 марта, похоронили бойца на кладбище в деревне Вырица.
Прощание с Эдуардом также было запланировано на сегодня, но траурное мероприятие отменили. Новую дату пока не назначали.