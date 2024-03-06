В Казахстане запустят дополнительные электрички на весенних праздниках

«В связи с увеличением числа пассажиров в период весенних праздников, в пригородном направлении будут добавлены дополнительные электропоезда».
Они будут курсировать по следующему расписанию:
- Электропоезд № 7509 в одном направлении «Павлодар — Астана» 10 и 24 марта;
- Электропоезд № 7510 в одном направлении «Астана — Павлодар» 7, 20 и 21 марта;
- Электропоезд № 6805/6806 «Астана — Кокшетау» 7, 20 и 25 марта;
- Электропоезд № 6811/6812 «Астана — Курорт-Боровое» 10 и 21 марта.
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Также будет увеличена вместимость электропоездов с 4 до 6 вагонов в следующие дни:
- Электропоезд № 6803/6804 «Астана — Атбасар» 7 марта.
- Электропоезд № 7507/7508 «Астана — Кокшетау» 9 марта.
Состав пассажирского поезда № 606/605 «Караганды — Балхаш» будет увеличен с 5 по 12 марта.
Продажа билетов на дополнительные поезда и вагоны началась.
Билеты можно приобрести на сайте и в билетных кассах.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить бесплатно по номеру 1433, с помощью Telegram-бота, а также на официальном аккаунте АО «Пассажирские перевозки».