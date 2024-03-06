На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты

«В это непростое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссеров и вообще всех деятелей культуры и искусства — консолидироваться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Именно поэтому театр “Русская песня” не мог не отреагировать и не высказаться на тему происходящего. Наше высказывание — концерт-спектакль “В Россию верим!” Не просто высказывание, а послание, призыв, наказ, и, если хотите, — молитва за тех, кто сейчас на передовой», — цитирует пресс-служба руководителя коллектива Надежду Бабкину.