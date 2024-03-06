На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты

«8 марта мы встречаем большой коллектив во главе с Надеждой Бабкиной, с их народной мистерией “В Россию верим!” К нам приезжает Сергей Никоненко, народный артист Российской Федерации, а уже с 12 марта у нас в Крыму пройдут гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова».
Помимо этого, запланировано множество концертов и мероприятий с участием крымских артистов, сказала министр культуры.
Народная мистерия «В Россию верим!» — это концертно-драматическая программа, в основе которой — стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра «Русская песня».
«В это непростое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссеров и вообще всех деятелей культуры и искусства — консолидироваться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Именно поэтому театр “Русская песня” не мог не отреагировать и не высказаться на тему происходящего. Наше высказывание — концерт-спектакль “В Россию верим!” Не просто высказывание, а послание, призыв, наказ, и, если хотите, — молитва за тех, кто сейчас на передовой», — цитирует пресс-служба руководителя коллектива Надежду Бабкину.
Центр театра и кино Никиты Михалкова будет гастролировать в Крыму и Севастополе с 12 марта по 23 марта. Коллектив представит драму «12», в которой роль восьмого присяжного сыграет сам мэтр, и комедию «И вас с наступающим…» с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях.
Первым в ряду праздничных концертов пройдет юбилейная программа почетного гражданина Ялты Игоря Резника с участием крымских артистов. Это будет интересный опыт исполнения эстрадных песен Крымским академическим симфоническим оркестром, оперными певцами и артистами из детского театра «Маленькая страна».