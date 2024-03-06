Нижегородцам дали совет, как выбрать свежие цветы к 8 Марта

Так, тюльпаны должны быть хрустящими, а их листья упругими, плотного зеленого цвета.
«Вас не должно напугать, что сейчас они приходят небольшого размера. Их срезают заранее для того, чтобы они простояли как можно дольше, и они вырастут в цветы обычного размера», — отметила флорист Вера Ильина.
Тюльпаны любят холодную воду, поэтому, ставя их в вазу, можно добавить в воду кубики льда. Эти цветы нужно обрезать и менять воду раз в сутки — тогда она будет поступать бесперебойно в стебли и дойдет до бутонов.
Есть и теплолюбивые растения: подсолнухи, мимоза и ромашки. Все они ассоциируются у нас с солнцем, полем и любят теплый воздух. Им продлит жизнь теплая вода.