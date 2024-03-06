В Волгоградской области ожидаются 12-градусные морозы

Пасмурная и холодная погода ожидается в Волгоградской области 7 марта. В регионе будут морозные ночи — синоптики обещают −12 градусов, а днем температура поднимется максимум до +4 градусов. О прогнозе погоды на четверг сайту volgograd.kp.ru в рассказали в волгоградском Гидрометцентре.
— Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, — уточнили синоптики ЦГМС.
Порывы ледяного ветра достигнут 6−11 метров в секунду. На территории области ночью будет −3…-8º (в северных районах до −12º), днем температура поднимется до −4…+1º, местами до +4º. В Волгограде ночью обещают −5…-7º; днём −3…-1º.