В Волгоградской области ожидаются 12-градусные морозы

Пасмурная и холодная погода ожидается в Волгоградской области 7 марта. В регионе будут морозные ночи — синоптики обещают −12 градусов, а днем температура поднимется максимум до +4 градусов. О прогнозе погоды на четверг сайту volgograd.kp.ru в рассказали в волгоградском Гидрометцентре.