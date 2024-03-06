Парковка станет платной с апреля еще на 58 улицах в Сочи

Эта система действует с осени 2023 года, когда в рамках первого этапа проекта были определены участки на 16 улицах. Сейчас более 1000 платных парковочных мест доступны в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи, расположенных на общественных дорогах местного значения.



Во втором этапе проекта в 2024 году платная парковка будет расширена на Лазаревский район и дополнительные улицы в других районах курорта.



В Лазаревском районе платные парковки появятся на улицах Нахимова, Летней, Армавирской, Социалистической, Аэродромной, Партизанской, Павлова, Белинского, Циолковского, Победы, Одоевского, Калараша, Тихомирова, Коммунистической, Глинки, Багратиона, а также в переулках Привокзальный и Почтовый.



В Адлерском районе — на улицах Крупской, Ленина, Энгельса, Свердлова, Ульянова, Молокова, Ромашек, Интернациональной, Волоколамской, Кирпичной, Фабричной, Эпроновской, Турчинского, Бестужева и переулке Бестужева.



В Центральном районе — на улицах на улицах Островского, Юных Ленинцев, Воровского, Нагорной, Роз, Парковой, Карла Либкнехта, Московской, Советской, Северной, Орджоникидзе, Театральной, Театральной площади, Кубанской, Пластунской, Туапсинской, Чебрикова, в переулках Зеленый и Горького.



В Хостинском районе — на улицах 50 лет СССР, Октября, Учительской, Возрождения, Железнодорожной и в переулке Ушинского.



Платная парковка будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость составляет 100 рублей в час в Центральном районе, 80 рублей в час в Адлерском, 48 рублей в час в Хостинском и 64 рубля в час в Лазаревском районе.



В выходные и ночью парковка бесплатна, а также бесплатно можно оставить транспортное средство на короткий срок — до 15 минут. Инвалиды и транспорт, перевозящий инвалидов, освобождаются от оплаты, если на автомобилях установлен специальный знак и используется специально выделенное место.