Два новых автобусных маршрута запустят в Самаре с 7 марта

А вот маршрут № 85 проходит от площади Революции через микрорайон «Волгарь». Он коммерческий, поэтому будет функционировать по нерегулируемым тарифам. Автобусы будут ехать по улицам Бакинской и Грозненской до поселка 113-й километр. С площади Революции и поселка 113 км транспорт будет ходить каждые полчаса, с 07:00 до 20:30.