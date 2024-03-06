Два новых автобусных маршрута запустят в Самаре с 7 марта

В Самаре появятся два новых автобусных маршрута, которые должны улучшить транспортную доступность Куйбышевского района, в том числе микрорайона «Волгарь». С четверга, 7 марта, автобусы № 86 и № 85 выйдут на линию. Об этом сообщили «КП-Самара» в городской администрации.
Так, автобусы № 86 проследуют от поселка Рубежный, через поселки Озерный, Водники в микрорайон «Волгарь». Конечной остановкой будет площадь Революции. Маршрут будет работать по регулируемым тарифам, предусмотрены все виды льгот.
Первый рейс из поселка Рубежный будет отправляться в 07:00, а от площади Революции в обратном направлении — в 08:30. Последний автобус будет уезжать из Рубежного в 19:00, а от площади Революции — в 20:00.
А вот маршрут № 85 проходит от площади Революции через микрорайон «Волгарь». Он коммерческий, поэтому будет функционировать по нерегулируемым тарифам. Автобусы будут ехать по улицам Бакинской и Грозненской до поселка 113-й километр. С площади Революции и поселка 113 км транспорт будет ходить каждые полчаса, с 07:00 до 20:30.
В режиме пробных рейсов предусмотрены и укороченные маршруты до улицы Грозненской. Также по пути двух новых маршрутов предусмотрели новую остановку общественного транспорта в районе пересечения улиц Осетинской и Виталия Талабаева, где построена поликлиника.