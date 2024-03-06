В марте на дорогах Ростова начнутся массовые ограничения движения

В донской столице в течение марта 2024 года из-за коммунальных и дорожных работ будут вводиться ограничения на движение по различным улицам.
Уже в среду, шестого марта, из-за обслуживания ЖД-переезда в переулке Костровом с 20.00 до полуночи будет организовано реверсивное движение, а потом переезд закроют до 5.00.
Начиная с понедельника, 11 марта, будут введены другие ограничения. Например, из-за строительства здания частично ограничат движение пешеходов и машин на улице Варфоломеева, № 120.
Коммунальные работы до 30 мая ограничат движения по южной части улицы Нансена между переулком Таманским и Театральным проспектом.
До этой же даты шофёрам предлагают объезжать Текучёва на участке от Чехова до Ахтарского.
Чуть позже, с субботы, 16 марта, начнёт действовать запрет на остановку и стоянку машин с западной и восточной стороны улицы Орской на участке между улицей Троллейбусной и домом № 8. В этот же день обслуживание ЖД-переезда на улице Мечникова остановит переезд на период с 8.00 до 19.00.
С 23 марта запретят остановку и стоянку транспорта с восточной стороны улицы Верхненольной вдоль здания № 5. Через день будет закрыто движение по правой полосе улицы Мурлычёва между 6-й и 10-й Линиями.
Ранее стало известно об ограничении в движении электричек из-за ремонтных работ.