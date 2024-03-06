В марте на дорогах Ростова начнутся массовые ограничения движения

Чуть позже, с субботы, 16 марта, начнёт действовать запрет на остановку и стоянку машин с западной и восточной стороны улицы Орской на участке между улицей Троллейбусной и домом № 8. В этот же день обслуживание ЖД-переезда на улице Мечникова остановит переезд на период с 8.00 до 19.00.