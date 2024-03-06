Бывший директор самарского оперного театра Сибирцев ушел из жизни 6 марта

Александр Сергеевич, выпускник Московской консерватории, стал солистом самарского оперного театра в 1993 году. Исполнил не один десяток партий, а с 1993 по 2001 годы руководил театром. Александр Сибирцев имел звание народного артиста России, лауреатом Государственной премии им. Глинки, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он много преподавал и готовил студентов-вокалистов.