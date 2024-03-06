Бывший директор самарского оперного театра Сибирцев ушел из жизни 6 марта

Печальной новостью поделились в Самарском академическом театре оперы и балета: 6 марта 2024 года не стало его бывшего директора Александра Сибирцева.
Александр Сергеевич, выпускник Московской консерватории, стал солистом самарского оперного театра в 1993 году. Исполнил не один десяток партий, а с 1993 по 2001 годы руководил театром. Александр Сибирцев имел звание народного артиста России, лауреатом Государственной премии им. Глинки, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он много преподавал и готовил студентов-вокалистов.
— Прощание с Александром Сергеевичем состоится 8 марта с 10.00 до 12.00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, — прокомментировали в театре.
Александр Сибирцев ушел на 89-м году жизни. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования его близким и друзьям.