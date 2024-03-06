Минтруда: женщины в Беларуси образованнее мужчин

«Женщины, безусловно, вносят значительный вклад в экономику нашей страны. Около 85% женщин трудоспособного возраста заняты в экономике. Реализуются они, как правило, в традиционных “женских” областях — это образование и здравоохранение», — заявил он на пресс-конференции в среду.