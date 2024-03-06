Минтруда: женщины в Беларуси образованнее мужчин

МИНСК, 6 мар — Sputnik. В настоящий момент в Беларуси проживает более 5 миллионов женщин и девочек — это более половины населения страны, сказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.
«Женщины, безусловно, вносят значительный вклад в экономику нашей страны. Около 85% женщин трудоспособного возраста заняты в экономике. Реализуются они, как правило, в традиционных “женских” областях — это образование и здравоохранение», — заявил он на пресс-конференции в среду.
«И я могу сказать, что уровень образованности женщин выше, чем уровень образованности мужчин», — отметил замминистра. Портрет белорусской женщины.
По статистике Минтруда, около 57% женщин в Беларуси состоят в браке, при этом 48% представительниц прекрасного пола имеют двоих детей.
Средний возраст женщины при рождении второго ребенка составляет чуть более 30 лет, при рождении первенца — чуть более 27 лет.
«К сожалению, детородный возраст женщины увеличивается (…) Конечно, это сказывается на демографической ситуации», — подчеркнул Ковальков.
По данным Белстата, на одну тысячу мужчин в Беларуси приходится 1165 женщин. Средний возраст женщин в стране составляет 42,1 года.
Что касается карьеры, топ-3 «женских» сфер деятельности в последние годы выглядел так:
- здравоохранение и социальные услуги (84%),
- образование (83,7%),
- финансовая и страховая деятельность (77,3%).
Среди наименее востребованных у женщин сфер деятельности — горнодобывающая промышленность (19,8%) и строительство (14,1%).
Много белорусских женщин занимает руководящие посты. Так, в 2023 году каждым вторым руководителем в стране в возрасте от 20 до 49 лет была женщина.