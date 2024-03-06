Куда сходить на 8 Марта в Алматы и Астане

Алматы — Mega Center
В торгово-развлекательных центрах города стартует ряд развлекательных программ. Например, с 7-го по 8 марта в Mega Center гостей ожидает бесплатная шоу-программа.
- 18.00 — 19.00 — будет выступать передвижной оркестр;
- 16.00 — 20.00 — также можно получить бесплатную открытку.
Отметим, что с 5 марта в Mega Center отмечается 65-летие Barbie, поэтому 15 марта можно получить преображение от стилиста. 9 марта состоится праздник Barbie Day, в этот день в ТРЦ будут выставлены куклы и beaty-станции. Отметим, что на интерактивных зонах будут конкурсы и розыгрыши.
Концерт INNA
8 марта в 19.00 состоится концерт румынской певицы INNA. Казахстанцы знают певицу по таким трекам, как Hot, Love, Déjà Vu и Tamally Maak, поэтому зажигательное настроение точно обеспечено. Выступление будет проходить во дворце спорта имени Балуана Шолака.
Праздничные концерты по городу Алматы
Жители всех районов в Алматы 8 марта смогут посмотреть бесплатные праздничные концерты:
- 10:00 — на Айнабулак, 2;
- 11:00 — в Family парке;
- 11:00 — микрорайон Шугыла, 347;
- 11:00 — на проспекте Жибек Жолы;
- 11:00 — у театра «Алатау»;
- 11:00 — Дом школьников № 6, проспект Сейфуллина, 13/1;
- 11:00 — Дворец школьников, проспект Достык, 124;
- 12:00 — в КЦДС «Атакент».
Алматы — Aport Mall
Алматы — Mega Park
А вот посетителей Aport Mall ожидает богатая шоу-программа с выступлением саксофониста, а также с различными мастер-классами для женщин и детей. 8 марта с 10.00 посетителей ждут сладкие угощения и праздничные активности, подробный список тут:
- 10:00 — 22:00 — «Сладкие подарки»;
- 12:00 — 14:00 — мастер-класс «Цветочные венки своими руками»;
- 14:00 — 16:00 — мастер-класс «Открытки для самых любимых»;
- 14:00 — 17:00 — «Цветы и галантные кавалеры»;
- 14:00 — 17:00 — «Упакуем ваш подарок бесплатно»;
- 14:00 — 16:00 — мастер-класс визажиста для создания ярких образов;
- 16:00 — 17:00 — Концерт от вокальной школы «Prof Music Almaty»;
- 17:00 — 19:00 — Мастер-класс визажиста для создания ярких образов;
- 19:00 — 22:00 — «Саксофонист».
В Mega Park тоже можно будет найти развлечения по душе, к примеру, сделать памятные фото на яркой фотозоне. На фудкорте выступит лайк-бенд «RunDoWoo». 9 марта в ТРЦ состоятся анимационная программа и танцы.
Астана — Mega Silkway В Mega Silkway
8 марта в 17.00 состоится выступление Live Band с танцами.
Отметим, что 9 марта шоу-программа ожидается насыщеннее, поэтому, возможно, стоит посетить ТРЦ именно в эту дату. Так, с 15.00 до 18.00 для посетителей будут организованы beauty-станции, консультации от стилистов, далее выступит Dj и состоится розыгрыш призов.
Праздничные концерты по городу Астане
- 7 марта в ДМШ № 3 имени Е. Серкебаева, ДМШ № 2 имени Р. Баглановой, средней школе № 16 будет организован праздничный концерт «Праздник Весны»;
- Также в Центре технического творчества будет организована концертная программа среди учащихся кружка технического дизайна «Ардакты анашым»;
- 7 марта в филармонии имени Е. Рахмадиева в 19:30 состоится сольный концерт Нурболата Абдуллина.
Театральные и концертные программы
- 8 марта в музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и в 19:00 покажут спектакль «Алмаз».
- 8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ имени М. Горького состоится спектакль «Восемь любящих женщин»;
- В театре «Жастар» в 19:00 покажут театрализованную концертную программу «Миниатюры любви».
- В 19:30 в филармонии имени Е. Рахмадиева состоится концерт «Тохтар и Бейбит: новая программа».