Куда сходить на 8 Марта в Алматы и Астане

Отметим, что с 5 марта в Mega Center отмечается 65-летие Barbie, поэтому 15 марта можно получить преображение от стилиста. 9 марта состоится праздник Barbie Day, в этот день в ТРЦ будут выставлены куклы и beaty-станции. Отметим, что на интерактивных зонах будут конкурсы и розыгрыши.