Бывший футболист «Амкара» заочно арестован на два месяца

Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания, поскольку господин Савин находится в розыске.



Евгений Савин играл в составе пермского «Амкара» в 2006—2007 годах. Ранее суд оштрафовал его на 50 тыс. руб. по административной статье за дискредитацию. Затем в отношении Евгения Савин было возбуждено уже уголовное дело. В феврале стало известно, что он объявлен в розыск. Сам экс-футболист находится за рубежом.