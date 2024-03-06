Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания, поскольку господин Савин находится в розыске.
Евгений Савин играл в составе пермского «Амкара» в 2006—2007 годах. Ранее суд оштрафовал его на 50 тыс. руб. по административной статье за дискредитацию. Затем в отношении Евгения Савин было возбуждено уже уголовное дело. В феврале стало известно, что он объявлен в розыск. Сам экс-футболист находится за рубежом.
Бывший футболист «Амкара» заочно арестован на два месяца
Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца блогера и экс-футболиста ФК «Амкар» Евгения Савина в рамках расследования уголовного дела о дискредитации вооруженных сил РФ.
Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания, поскольку господин Савин находится в розыске.