Знаменитое кафе «Причал» на Верхнем озере снесут

Кафе «Причал» на слуху у государственных ведомств не первый год. В 2009 году на летней площадке погиб 19-летний студент Калининградского технического колледжа. Его ударило электрическим током. Прокуратура выявила в кафе грубые нарушения и потребовала закрыть заведение.