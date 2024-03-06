Знаменитое кафе «Причал» на Верхнем озере снесут

Арбитражный суд обязал собственницу кафе «Причал» снести его. Решение в силу ещё не вступило, но постройку практически разобрали. Почему администрация города решила убрать популярное калининградское заведение, в материале «Клопс».
В 2022 году сотрудники министерства регионального контроля провели проверку «Причала» на Верхнеозёрной, 2А. Оказалось, что собственница кафе Виолетта Назарова, не получив разрешения на строительство, снесла крышу здания, ограждающие конструкции и внутренние перегородки.
Администрация обратилась в суд с целью признать «Причал» самовольной постройкой.
«Решением Арбитражного суда Калининградской области от 29.02.2024 исковые требования администрации удовлетворены в полном объёме, суд признал здание кафе самовольной постройкой и обязал собственника снести её», — рассказали в министерстве регионального контроля.
Решение суда вступит в силу через месяц после того, как его приняли, если ответчица не подаст апелляционную жалобу.
Кафе «Причал» на слуху у государственных ведомств не первый год. В 2009 году на летней площадке погиб 19-летний студент Калининградского технического колледжа. Его ударило электрическим током. Прокуратура выявила в кафе грубые нарушения и потребовала закрыть заведение.