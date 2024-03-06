Сроки строительства Витебской развязки продлили до 2027 года

В соответствии с утвержденной документацией, планируется строительство развязки магистрали с Западным Скоростным Диаметром (ЗСД), включающей в себя четыре съезда, основной ход длиной около 2,5 км, а также развязку с Витебским проспектом с тремя съездами. Кроме того, планируется реконструировать участки Витебского проспекта и Воздухоплавательной улицы.