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Ночью и утром 7 марта в Самаре прогнозируют туман

В регионе из-за тумана объявили желтый уровень опасности.
Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области снова объявили желтый уровень опасности, предупреждает ГУ МЧС региона. Все из-за тумана: Приволжское УГМС сообщает, что туман возможен ночью и утром 7 марта.

— Видимость 500 метров и менее, — говорится в прогнозе.

Также синоптики прогнозируют изморозь.

В такую погоду водителей просят быть особенно бдительными, не рисковать на дорогах и не нарушать правила. Не стоит слишком приближаться к впереди едущим автомобилям и ориентироваться в пути только на другие транспортные средства: это может привести к авариям.