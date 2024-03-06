Ночью и утром 7 марта в Самаре прогнозируют туман

В Самарской области снова объявили желтый уровень опасности, предупреждает ГУ МЧС региона. Все из-за тумана: Приволжское УГМС сообщает, что туман возможен ночью и утром 7 марта.
— Видимость 500 метров и менее, — говорится в прогнозе.
Также синоптики прогнозируют изморозь.
В такую погоду водителей просят быть особенно бдительными, не рисковать на дорогах и не нарушать правила. Не стоит слишком приближаться к впереди едущим автомобилям и ориентироваться в пути только на другие транспортные средства: это может привести к авариям.