График работы общественного транспорта Подмосковья изменится в праздники

Добавляется, что расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы, 8, 9 марта — расписанием субботы, а 10 марта — расписанием воскресенья. Также ЦППК назначит дополнительные фирменные экспрессы: № 7051 Рязань-2 — Москва — 10 марта; № 7031 Москва — Тула — 8—10 марта ; № 7030 Тула — Москва — 8—10 марта . На участке Черусти — Вековка поезда будут курсировать в 11-вагоной составности: №№ 6382, 6383, 6385 — 7, 10 марта; № 6384 — 7 марта; № 6390 — 10 марта. С расписанием электропоездов можно ознакомиться на ж/д вокзалах и станциях, а также на сайте ЦППК и МТППК.