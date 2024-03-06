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График работы общественного транспорта Подмосковья изменится в праздники

График работы общественного транспорта Подмосковья изменится в предстоящие праздничные дни, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной ​​​​​инфраструктуры Московской области.
Источник: Агентство «Москва»

«В праздничные и выходные дни, 8—10 марта, изменится график работы общественного транспорта Подмосковья. Так, 8—9 марта автобусы региона будут работать по расписанию субботнего дня, а 10 марта по расписанию воскресенья», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, в транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тыс. автобусов, из них 4,2 тыс. — перевозчика АО «Мострансавто». С расписанием автобусных маршрутов можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях.

Добавляется, что расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы, 8, 9 марта — расписанием субботы, а 10 марта — расписанием воскресенья. Также ЦППК назначит дополнительные фирменные экспрессы: № 7051 Рязань-2 — Москва — 10 марта; № 7031 Москва — Тула — 8—10 марта; № 7030 Тула — Москва — 8—10 марта. На участке Черусти — Вековка поезда будут курсировать в 11-вагоной составности: №№ 6382, 6383, 6385 — 7, 10 марта; № 6384 — 7 марта; № 6390 — 10 марта. С расписанием электропоездов можно ознакомиться на ж/д вокзалах и станциях, а также на сайте ЦППК и МТППК.

В пресс-службе подчеркнули, что перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров.