График работы общественного транспорта Подмосковья изменится в праздники

«В праздничные и выходные дни,
Как отметили в Минтрансе Подмосковья, в транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тыс. автобусов, из них 4,2 тыс. — перевозчика АО «Мострансавто». С расписанием автобусных маршрутов можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях.
Добавляется, что расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы, 8, 9 марта — расписанием субботы, а 10 марта — расписанием воскресенья. Также ЦППК назначит дополнительные фирменные экспрессы: № 7051 Рязань-2 — Москва — 10 марта; № 7031 Москва — Тула —
В пресс-службе подчеркнули, что перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров.