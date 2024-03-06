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Гарри Каспарова* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Советский и российский шахматист Гарри Каспаров* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Источник: AP 2023

«Перечень террористов и экстремистов: 6212. Каспаров Гарри Кимович*, 13.04.1963 г. р., Г. Баку Азербайджанской АССР», — указано на сайте ведомства.

Шахматист Сергей Карякин отмечал, что к Каспарову* относились с огромным уважением и никто его из страны не гнал, однако он сам решил противопоставить себя России и из «короля» превратился в «пешку».

Недавно в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес гражданку Украины Наталью Вовк**, подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной, главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова**, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева* и американского сенатора Линдси Грэма**.

*внесен в список террористов и экстремистов, а также в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**внесены в список террористов и экстремистов