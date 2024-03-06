В Татарстане состоится российская зимняя гонка аэростатов

Аэростатам предстоит пролететь за 10 часов максимальное расстояние. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на организаторов. Мероприятие с 2018 по 2023 год проводилось в Нижегородской области, а в этом году эстафета была передана аэроклубу GMB AERO.