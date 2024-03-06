Участники фестиваля молодежи в Сочи продают бесплатных Чебурашек

«Чебурашка ВФМ-2024 — 20 000 рублей», — говорится в объявлении.
Таких коммерческих предложений несколько, цены начинаются от 7000 рублей, за покупку нескольких Чебурашек обещают скидку.
Чебурашка — персонаж произведения советского писателя Эдуарда Успенского. Он стал снова популярен после выхода российского фильма в 2023 году. Чебурашек дарили на память всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Гости мероприятия, молодежь в возрасте до 35 лет, прибыли из разных стран.
Пока организаторы фестиваля никак не прокомментировали информацию.
Напомним, вторая часть фильма о Чебурашке выйдет в 2026 году.