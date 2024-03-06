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Участники фестиваля молодежи в Сочи продают бесплатных Чебурашек

СИРИУС, 6 марта, ФедералПресс. Российские участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи решили заработать на памятных сувенирах — Чебурашках. Объявления об их продаже появились на популярной платформе.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Чебурашка ВФМ-2024 — 20 000 рублей», — говорится в объявлении.

Таких коммерческих предложений несколько, цены начинаются от 7000 рублей, за покупку нескольких Чебурашек обещают скидку.

Чебурашка — персонаж произведения советского писателя Эдуарда Успенского. Он стал снова популярен после выхода российского фильма в 2023 году. Чебурашек дарили на память всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Гости мероприятия, молодежь в возрасте до 35 лет, прибыли из разных стран.

Пока организаторы фестиваля никак не прокомментировали информацию.

Напомним, вторая часть фильма о Чебурашке выйдет в 2026 году.