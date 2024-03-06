Участники фестиваля молодежи в Сочи продают бесплатных Чебурашек

Чебурашка — персонаж произведения советского писателя Эдуарда Успенского. Он стал снова популярен после выхода российского фильма в 2023 году. Чебурашек дарили на память всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Гости мероприятия, молодежь в возрасте до 35 лет, прибыли из разных стран.