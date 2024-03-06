СФР рассказал условия выхода на пенсию для жителей региона в 2024 году

Некоторые категории граждан имеют возможность выйти на пенсию досрочно. В их число входят:
— занятые в тяжелых условиях труда, на подземных работах или в горячих цехах, чей труд связан с большой опасностью или вредом для здоровья, в особых климатических условиях. Например, шахтеры, горняки, спасатели, работники гражданской авиации, химической промышленности, пожарные, водители общественного транспорта, северяне и другие;
— педагогические, медицинские и творческие работники при наличии необходимой выслуги лет;
— граждане, которым досрочные пенсии назначаются по социальным мотивам и состоянию здоровья (например, родители инвалидов с детства, граждане с инвалидностью I группы по зрению и другие).
Кроме того, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться и многодетные матери, родившие и воспитавшие детей до возраста восьми лет. Таким образом мать, родившая трех детей, может уйти на пенсию в 57 лет, четырех — в 56. В случае, если у женщины пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. При этом к моменту выхода матери на пенсию все дети должны достичь восьми лет, а женщина должна иметь не менее 15 лет страхового стажа и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Досрочно выйти на пенсию также можно за длительный страховой стаж. В этом году таким правом обладают женщины, родившиеся в 1967 г. и имеющие страховой стаж 37 лет, а также мужчины, родившиеся в 1962 г. и имеющие страховой стаж не менее 42 лет.
Получить всю необходимую информацию о своих стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно не выходя из дома. Для этого предпенсионерам требуется заказать выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.
Также можно обратиться с вопросом в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону: