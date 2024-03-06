СФР рассказал условия выхода на пенсию для жителей региона в 2024 году

Кроме того, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться и многодетные матери, родившие и воспитавшие детей до возраста восьми лет. Таким образом мать, родившая трех детей, может уйти на пенсию в 57 лет, четырех — в 56. В случае, если у женщины пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. При этом к моменту выхода матери на пенсию все дети должны достичь восьми лет, а женщина должна иметь не менее 15 лет страхового стажа и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.