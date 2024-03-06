Раньше выходят из спячки и ведут себя агрессивно: биолог рассказал, почему проснулись гадюки и когда появятся каракурты

Конец зимы в Ростовской области выдался теплым, из-за чего местные жители уже начали замечать первых змей, в том числе и гадюк. Когда они наиболее опасны, как отличить ядовитых пресмыкающихся от обычных ужей и что делать в случае укуса рассказал «КП-Ростов-на-Дону» кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов. Ученый также дал прогноз, ожидать ли в этом году нашествия ядовитых пауков каракуртов.
ПОКА ХОЛОДНО — ОСОБЕННО АГРЕССИВНЫЕ.
Первые змеи уже начали выходить из спячки из-за того, что в регионе установилась относительно теплая погода.
— Они вышли из спячки ошибочно. Позже снова уснут. Окончательно они начнут просыпаться в конце марта — апреле, — говорит биолог.
По его словам, большинство змей, которые обитают в Ростовской области, — безобидные водяные ужи. Но есть и ядовитые, например, гадюки.
— Гадюка, выходя из спячки, может быть агрессивной. Если почва недостаточно прогрета, она испытывает страх, что не сможет сбежать и спрятаться.
При этом ученый отмечает, что гадюк в районе Ростова почти нет. Если и встречаются, то только единичные экземпляры.
— Лично мне они не попадались несколько десятилетий. Но на юго-востоке области, например, в Орловском и Ремонтненском районах они встречаются намного чаще.
Укус гадюки не смертелен, но после него все же стоит обратиться к врачу. От других змей ее отличает характерный зигзаг на спине. У гадюки есть щечки, которые расположены за глазами. В них расположены ядовитые железы.
— Гадюки небольшие, обычно сантиметров 60 в длину. Если встретили полутораметровую змею, это точно не она. Кроме того, у этих пресмыкающихся центрическое тело и короткий сужающийся хвостик.
ВНОВЬ ПОЯВЯТСЯ САМЫЕ ЯДОВИТЫЕ ПАУКИ.
В последние годы жители Ростовской области жалуются на ядовиты пауков каракуртов. Тихонов уверен, что и 2024-й не станет исключением.
— На численность каракуртов будут влиять прошлогодние условия — доступность пищи и погода летом. Тогда они были для них благоприятны.
Биолог считает, что уменьшения количества каракуртов ожидать не стоит. Он, напротив, допускает увеличение их количества.
— Пауки вылупляются из коконов весной, когда теплеет, примерно в апреле. Но их в это время обычно не видят, потому что они мелкие. В это время кожу человека они прокусить не смогут.
Взрослеют каракурты к июлю. И потом, до середины сентября, сидят у себя в паутинах и никуда не выходят. Осенью, когда начинает холодать, оплодотворенные самки начинают расходиться и искать место, где спрятать кокон на зиму. Именно в это время они чаще всего попадаются людям и могут даже укусить.