Раньше выходят из спячки и ведут себя агрессивно: биолог рассказал, почему проснулись гадюки и когда появятся каракурты

Взрослеют каракурты к июлю. И потом, до середины сентября, сидят у себя в паутинах и никуда не выходят. Осенью, когда начинает холодать, оплодотворенные самки начинают расходиться и искать место, где спрятать кокон на зиму. Именно в это время они чаще всего попадаются людям и могут даже укусить.