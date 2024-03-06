Названы цены на цветы в Симферополе к 8 марта

По словам флористов, одним из популярных цветков остается роза. Однако немало людей покупают тюльпаны и мимозы. Еще один вариант — сборные букеты из разных видов цветов. Перед 8 марта один тюльпан стоит около 150 рублей. Ожидается, что в Международный женский день цены повысятся до 160−180 рублей.