Названы цены на цветы в Симферополе к 8 марта

К Международному женскому дню, 8 марта, стоимость одной розы в Симферополе будет составлять 200−300 рублей. Об этом сообщает «Крым 24».
По словам флористов, одним из популярных цветков остается роза. Однако немало людей покупают тюльпаны и мимозы. Еще один вариант — сборные букеты из разных видов цветов. Перед 8 марта один тюльпан стоит около 150 рублей. Ожидается, что в Международный женский день цены повысятся до 160−180 рублей.
Розы будут стоить дороже. Цены на эти цветы варьируются от 200 до 300 рублей за штуку. Ветка мимозы стоит 500 рублей.