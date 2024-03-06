Машков рассказал молодежи на ВФМ о патриотизме

«Патриотизм — это чувство, которое человек обретает в течение жизни. Потому что именно с возрастом чувства становятся огромными. Для меня патриотизм — это ответственность за Родину, ответственность за пространство».
Режиссер отметил роль женщины в воспитании молодого поколения и подчеркнул, что чувство патриотизма рождается, когда молодое поколение смотрит на родителей, которые являются примером.
«Воспитывать патриотизм только личным примером. Если вы видите, что человек любит свой язык, своих близких, свою природу, свое пространство, он — патриот. Он — человек, который живет здесь и сейчас в этом бурном потоке времени», — объяснил Владимир Машков.
Актер также отметил, что на Всемирном фестивале молодежи собрались ребята из разных стран и что каждого из них объединяет любовь к своей Родине.
Кроме того, спикер поделился своими чувствами после посещения больниц Донбасса. Владимир Машков отметил, что именно бойцы на фронте знают и чувствуют больше, чем миллионы людей на Земле, и каждый из них является примером патриотизма и любви к ближнему.
Наопмним, в Сириусе установлен мировой рекорд на самый многонациональный «Хоровод дружбы». Становление рекорда официально подтвердили глава Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владислав Копылов и международный арбитр агентства Юделькис Диас. После гости поделились впечатлениями отметив, что хоровод стал событием, в котором объединились энергия молодости и культурное единство.