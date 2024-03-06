Более 500 бутонов красных роз украсят потолочный свод на станции метро «Трубная» к 8 Марта

Он добавил, что на протяжении всего дня артисты будут выступать с праздничным репертуаром на площадках проекта «Музыка в метро». Кроме того, в честь 8 Марта посещение выставок Музея транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне «Транспорт СССР» (№ 26) на ВДНХ и «Куплю гараж» в Музее Москвы будет бесплатным для женщин.