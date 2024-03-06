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Более 500 бутонов красных роз украсят потолочный свод на станции метро «Трубная» к 8 Марта

К 8 Марта потолочный свод на станции метро «Трубная» и аванзал на «Курской» украсят цветочные композиции. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Источник: Reuters

«Также к празднику мы украсим потолочный свод на станции “Трубная”. Потолок оформили более 500 бутонов красных роз. Специальную цветочную фотозону разместили в аванзале на “Курской”», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что на протяжении всего дня артисты будут выступать с праздничным репертуаром на площадках проекта «Музыка в метро». Кроме того, в честь 8 Марта посещение выставок Музея транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне «Транспорт СССР» (№ 26) на ВДНХ и «Куплю гараж» в Музее Москвы будет бесплатным для женщин.

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