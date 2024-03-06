В Новокузнецке загорелся магазин в ТЦ «Континент»

В Новокузнецке загорелся магазин на первом этаже в ТЦ «Континент» на ул. Тольятти. Пожар потушили, пострадавших нет, а причину пожара выясняют.
«Особая благодарность нашим спасателям и пожарным, слаженные действия и оперативность позволили устранить возгорание в короткие сроки. Принято решение проверить все системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения в ТРЦ», — пишет мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Им предоставили автобусы, чтобы новокузнечане не стояли на улице.
Площадь пожара составила 24 м². На месте работало 33 человека и 9 единиц техники.