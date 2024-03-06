Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва — Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.