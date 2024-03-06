Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

«Бронирование отдыха россиянами на крымском побережье на данный момент значительно превышает объемы прошлого года, и глубина бронирования также увеличена. Сегодня бронирование отдыха в Крым достигают сентября», — заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Для тех, кто едет на полуостров на поездах, упростят логистику, синхронизировав бронирование с покупкой билетов. Перевозчик сообщает, что в этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней, и уже открыта на летние поезда.
«В этом году запущено больше ежедневных поездов из Москвы — как круглогодичных, так и сезонных. Ежедневным, в частности, стал поезд Москва — Евпатория. В этом году он уходит с Павелецкого вокзала и проходит через большее число населенных пунктов Центральной России», — отметил гендиректор «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.
Кроме того, запущены новые комфортные купейные вагоны с душем. Они включены в состав новых ежедневных поездов 18/17 и № 68/67, которые следуют по маршруту Москва — Симферополь.
На данный момент, по информации перевозчика, билеты доступны на все поезда «Таврия». После корректировки расписания в продажу поступят билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты.
Также перевозчик напомнил, что летом, с 1 июня по 31 августа, на покупку билетов для детей в возрасте 10 — 17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.
Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва — Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.