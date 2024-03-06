На ВФМ рассказали о возможностях для начинающих музыкантов

Модератор сессии «Музыка мира в медиа: как создавать и продвигать музыкальные продукты», заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева отметила, что в России создается инфраструктура для поддержки талантов, в том числе в регионах России, открываются продюсерские центры поддержки молодых музыкантов, появляются образовательные программы, развиваются стриминговые платформы.
«Силу воздействия музыки многие недооценивают. Если говорить о профессиональной составляющей музыки, то не все отдают себе отчет в том, что музыка — это мощный инструмент, создающий эмоции», — отметил музыкальный продюсер Николай Крупатин.
Эксперты отметили, что в стране наблюдается колоссальный рост креативной экономики, в том числе в сфере музыки. По самым скромным подсчетам, только на стриминговых платформах музыку слушают более 20 миллионов человек, ежегодно эта цифра увеличивается в 1,5−2 раза, в основном за счет молодой аудитории.
«Главная проблема у каждого начинающего артиста, помимо поиска своего звучания — как вообще создавать и производить музыку? Надо понимать, что количество всегда переходит в качество. Не нужно заниматься перфекционизмом», — отметил финалист шоу «Голос» Антон Токарев.
Кроме того, спикеры ответили на вопросы о создании имиджа музыканта и его продвижении, рассказали об образовательных программах, где готовят будущих лидеров креативной индустрии, одной из которых является «Мастерская новых медиа».
Ранее сообщалось, что в «Мастерской новых медиа» впервые пройдут обучение слушатели из-за рубежа. Как рассказали координаторы проекта, впервые среди потенциальных участников — граждане восьми стран. «Мастерская» получила заявки от кандидатов из Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Израиля. Мастерами первого в этом году медиапотока стали известный телерадиоведущий Владимир Соловьев, медиатехнолог Кристина Потупчик и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.