На ВФМ рассказали о возможностях для начинающих музыкантов

Эксперты отметили, что в стране наблюдается колоссальный рост креативной экономики, в том числе в сфере музыки. По самым скромным подсчетам, только на стриминговых платформах музыку слушают более 20 миллионов человек, ежегодно эта цифра увеличивается в 1,5−2 раза, в основном за счет молодой аудитории.