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Евгений Куйвашев открыл ледовый дворец на 400 человек в Качканаре

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл ледовый дворец спорта в Качканаре (Свердловская область). Как сообщил региональный департамент инфополитики, дворец вмещает около 400 человек (250 зрителей, 100 спортсменов и др.).
Источник: Департамент информационной политики

Объект строили два года. В ледовом дворце будут проводить соревнования местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию. Кроме того, на ледовой арене может проходить массовое катание на коньках.

После открытия на ледовой арене сыграли команда «Евраз Урал» и сборная правительства Свердловской области (с Павлом Дацюком в составе). Победил «Евраз Урал».

Виталий Красиков.