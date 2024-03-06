Евгений Куйвашев открыл ледовый дворец на 400 человек в Качканаре

Объект строили два года. В ледовом дворце будут проводить соревнования местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию. Кроме того, на ледовой арене может проходить массовое катание на коньках.



После открытия на ледовой арене сыграли команда «Евраз Урал» и сборная правительства Свердловской области (с Павлом Дацюком в составе). Победил «Евраз Урал».



Виталий Красиков.