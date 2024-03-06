Дуров анонсировал запуск бизнес-аккаунтов в Telegram

Бизнес-профили можно будет создавать в разделе Telegram Business. Создание бизнес-аккаунтов будет бесплатным. «Теперь пользователи могут конвертировать свои личные учетные записи Telegram в бизнес-аккаунты. В результате они смогут добавлять свое местоположение и часы работы, организовывать чаты с цветными метками, использовать автоматические сообщения приветствия или же невозможности ответить и шаблоны для быстрых ответов», — написал Павел Дуров.
По словам Павла Дурова, одна из функций Telegram Business «произведет революцию» во взаимодействии пользователей с чат-ботами. В частности, в бизнес-аккаунтах можно будет сделать из чат-бота «невидимых секретарей». Как отметил создатель Telegram, благодаря искусственному интеллекту автоматизация обслуживания клиентов выйдет на новый уровень.
Неделю назад Павел Дуров анонсировал еще одно важное изменение в работе мессенджера. Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать до 50% от дохода с рекламы в каналах. Функция доступна в 100 странах. Перевод средств за рекламу будет идти через блокчейн TON. Криптовалютный кошелек TON Wallet доступен в интерфейсе мессенджера. На нем можно хранить биткойн, стейблкойн Tether USD и Toncoin.
Анастасия Ларина