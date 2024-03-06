Дуров анонсировал запуск бизнес-аккаунтов в Telegram

Неделю назад Павел Дуров анонсировал еще одно важное изменение в работе мессенджера. Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать до 50% от дохода с рекламы в каналах. Функция доступна в 100 странах. Перевод средств за рекламу будет идти через блокчейн TON. Криптовалютный кошелек TON Wallet доступен в интерфейсе мессенджера. На нем можно хранить биткойн, стейблкойн Tether USD и Toncoin.