Умер театральный режиссер Римас Туминас

Директор театра Кирилл Крок рассказал ТАСС, что режиссер умер в реанимации. Литовский портал LRT со ссылкой на друга режиссера Даумантаса Тодеаса пишет, что режиссер умер около 17:30 по местному времени (19:30 мск).
1 марта 2022 года Римас Туминас покинул Россию и вернулся в Литву. Свое решение он обосновал «необходимостью лечения». С 2014 года режиссер болел раком легких. Одновременно с работой в России Туминас занимал должность главного режиссера Малого театра Вильнюса. До отъезда режиссера министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил режиссеру сделать выбор: перестать работать в России или быть уволенным в Литве. Римас Туминас заявил, что не будет принимать никаких решений самостоятельно.
16 мая 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, лишающее Римаса Туминаса и статуса получателя премии правительства России в области культуры. Причина такого решения в постановлении не указывалась. 4 мая российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что разыграли литовского режиссера, позвонив ему от лица украинского министра культуры. После этого режиссер в разговоре с «Московским комсомольцем» заявлял, что его разговор с пранкерами смонтировали.
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