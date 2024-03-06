Умер театральный режиссер Римас Туминас

1 марта 2022 года Римас Туминас покинул Россию и вернулся в Литву. Свое решение он обосновал «необходимостью лечения». С 2014 года режиссер болел раком легких. Одновременно с работой в России Туминас занимал должность главного режиссера Малого театра Вильнюса. До отъезда режиссера министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил режиссеру сделать выбор: перестать работать в России или быть уволенным в Литве. Римас Туминас заявил, что не будет принимать никаких решений самостоятельно.