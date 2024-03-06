В приграничных селах Белгородской области ввели досрочное голосование

«На территории Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, Октябрьского и Разуменского городских поселений разрешен режим досрочного голосования с 10 по 14 марта», — написала Куташова на своей странице «ВКонтакте».
Для обеспечения безопасности голосование пройдет вне избирательных участков, на улице. Белгородский район расположен на юге одноименной области и граничит с Украиной. С конца 2023 года область практически ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ: самой массированной стал обстрел Белгорода 30 декабря, в которой погибли 25 мирных жителей, 109 человек получили ранения.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Жители отдаленных и труднодоступных местностей могут проголосовать досрочно с 25 февраля по 14 марта. Традиционно удаленно голосуют вахтовики, оленеводы, пограничники, рыболовы, сотрудники приисков. В этом году в этот список включены участники специальной военной операции.
Александра Горошилова