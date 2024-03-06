В приграничных селах Белгородской области ввели досрочное голосование

Для обеспечения безопасности голосование пройдет вне избирательных участков, на улице. Белгородский район расположен на юге одноименной области и граничит с Украиной. С конца 2023 года область практически ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ: самой массированной стал обстрел Белгорода 30 декабря, в которой погибли 25 мирных жителей, 109 человек получили ранения.