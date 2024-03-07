Система дистанционного электронного голосования проверена и готова к выборам президента

Территориальный избирком дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) подвел 6 марта итоги двухдневной тренировки. Она завершилась победой Андрея Николаевича Кандидатова, который шел в бюллетене под номером 1: за него проголосовали 32% избирателей, принявших участие в голосовании. Результаты остальных кандидатов (Глеб Егорович, Константин Петрович и Петр Васильевич Кандидатовы) колебались в диапазоне от 18% до 29%.
В случае реальных выборов это означало бы второй тур, но на этот раз председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов просто объявил об успешном завершении тренировки. «Тестирование завершилось, сбоев зафиксировано не было, система отработала стабильно», — констатировал он.
В этом случае им рекомендовали обратиться в избирательную комиссию с заявлением о сопоставлении данных, пояснил председатель ТИК ДЭГ: время, чтобы привести записи в порядок, еще есть.
По словам Артамонова, нынешняя тренировка проводилась прежде всего для избирателей, которые получили возможность протестировать ДЭГ в условиях, максимально приближенных к реальным. Испытание самой системы, в том числе под максимальной нагрузкой, проводилось осенью 2023-го, и сомнений в корректности ее работы не было. Принять участие в тренировке
Также 6 марта итоги тренировки столичной системы ДЭГ подвел Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Сама тренировка проходила 2 марта в течение четырех часов: время специально ограничили, чтобы получить максимальную нагрузку на систему, объяснял начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
И этого удалось добиться: из 717 тыс. избирателей, принявших участие в голосовании (напомним, москвичам предложили ответить на вопрос, нужно ли вырубать в городе тополя), в первый же час проголосовали 400 тыс., при этом в первые минуты число желающих проголосовать достигало 30 тыс. человек.
С небольшим отрывом (37%) победило предложение вырубить тополя и высадить вместо них деревья других пород.
На этот раз во избежание «давки на входе» в системе была предусмотрена электронная очередь, напомнил Костырко. В случае задержки с обработкой бюллетеня избиратель видел на экране изображение песочных часов, а максимальное время в ожидании своей очереди, по данным организаторов, составило 10−15 минут. В связи с этим граждан призвали не пугаться подобных ситуаций и в ходе реальных выборов: предполагается, что электронная очередь спасет систему не только в случае большого наплыва желающих проголосовать с утра пораньше, но и в случае DDOS-атак.
Члены штаба тоже поделились впечатлениями от своего участия в тренировке: их порадовали расчищенные дорожки к участкам и число пришедших туда людей. Правда, бывший замминистра связи, а ныне председатель Комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух нашел и повод для критики. По его словам, члены избиркомов по-прежнему не знают, что даже после направления избирателя к электронному терминалу он может отказаться от онлайн-голосования. По крайней мере в той комиссии в Донском районе, где голосовал Массух, об этом не знали, и когда он сделал вид, что передумал, решительно заявили: «Нет, уже все». Между тем, как ранее объяснял Артем Костырко, в системе принципиально предусмотрена возможность замены электронного бюллетеня на бумажный — по крайней мере до того момента, как избиратель просканирует паспорт в терминале для голосования.
Может быть, даже следует обязать членов избиркомов в обязательном порядке спрашивать у избирателей, как они хотят проголосовать, предложил член штаба, журналист Кирилл Шулика. Не то чтобы случаев отказа было очень много, оговорился он, но те, которые были, наделали довольно много шума. «Человеческий фактор», — грустно вздохнула председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она подтвердила, что в ходе прошлой кампании члены комиссий слишком давили на избирателя. Но теперь с ними провели разъяснительную работу, и выбор способа голосования, безусловно, должен остаться за избирателем, пообещала она.
Анастасия Корня