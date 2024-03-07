Система дистанционного электронного голосования проверена и готова к выборам президента

Члены штаба тоже поделились впечатлениями от своего участия в тренировке: их порадовали расчищенные дорожки к участкам и число пришедших туда людей. Правда, бывший замминистра связи, а ныне председатель Комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух нашел и повод для критики. По его словам, члены избиркомов по-прежнему не знают, что даже после направления избирателя к электронному терминалу он может отказаться от онлайн-голосования. По крайней мере в той комиссии в Донском районе, где голосовал Массух, об этом не знали, и когда он сделал вид, что передумал, решительно заявили: «Нет, уже все». Между тем, как ранее объяснял Артем Костырко, в системе принципиально предусмотрена возможность замены электронного бюллетеня на бумажный — по крайней мере до того момента, как избиратель просканирует паспорт в терминале для голосования.