Автобусный маршрут № 20 М в Химках синхронизировали с расписанием электричек МЦД-3

«Маршрут № 20 М обслуживает участок “Улица Германа Титова — станция “Химки”. Это единственная связь отдаленного микрорайона “Солнечная система” с центром города и станцией. Ранее интервалы составляли от 8 до 15 минут, но спрос на перевозки повысился с открытием МЦД-3”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь автобусы № 20 М прибывают на станцию «Химки» каждые пять минут. Поезда МЦД-3 отправляются в Москву также каждые пять минут.
«Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проанализировали имеющиеся расписания автобусов и электропоездов, провели мониторинг наполняемости остановок и автобусов по камерам системы “Безопасный регион”, также был использован служебный бот на основе искусственного интеллекта, который проверяет очереди на остановках. В итоге получили хорошее тактовое расписание автобусов», — подчеркнул первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.