Автобусный маршрут № 20 М в Химках синхронизировали с расписанием электричек МЦД-3

«Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проанализировали имеющиеся расписания автобусов и электропоездов, провели мониторинг наполняемости остановок и автобусов по камерам системы “Безопасный регион”, также был использован служебный бот на основе искусственного интеллекта, который проверяет очереди на остановках. В итоге получили хорошее тактовое расписание автобусов», — подчеркнул первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.