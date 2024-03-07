Что можно и нельзя делать в Маврикиев день 7 марта, когда варят черную уху

Православная церковь 7 марта вспоминает святого Маврикия. В народе отмечают Маврикиев день. По традиции, в указанную дату всегда готовят специальную черную уху.
Что нельзя делать 7 марта
Не следует подметать пол, так как можно вымести удачу из дома. Нельзя планировать, а также играть свадьбу 7 марта. Предки верили, что это грозит бедами. Не рекомендуется заниматься рукоделием. Считается, что это может спровоцировать обман в скором времени. А еще не стоит вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать чужие беды.
Что можно делать 7 марта
По традиции, 7 марта всегда варили черную уху из карасей, плотвы, лещей, а также пескарей. Так, рыбу варили в огуречном рассоле, в который добавляли пряности. Кроме того, в указанный день особое внимание уделяли птицам. Если первым в семье увидеть, как грач вьет гнездо, то это предвещает счастье.
Согласно приметам, холодная погода предупреждает про дождливое лето. В том случае, если припекает солнце, то год выдастся теплым. На резкое потепление указывают воркующие голуби.