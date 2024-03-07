Что можно и нельзя делать в Маврикиев день 7 марта, когда варят черную уху

Не следует подметать пол, так как можно вымести удачу из дома. Нельзя планировать, а также играть свадьбу 7 марта. Предки верили, что это грозит бедами. Не рекомендуется заниматься рукоделием. Считается, что это может спровоцировать обман в скором времени. А еще не стоит вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать чужие беды.