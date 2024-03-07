Моряки на некоторых судах начали принимать участие в выборах досрочно

«В некоторых компаниях уже идет голосование, так как закон позволяет голосовать досрочно», — ответили в профсоюзе на вопросом о том, планируют ли моряки в рейсах участвовать в предстоящих выборах.
На российских судах судовладельцы организуют голосование моряков на борту, получают оттуда сведения и передают в избирательные комиссии. На иностранных судах такой практики нет, так как там зачастую интернациональные экипажи, пояснили в профсоюзе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.