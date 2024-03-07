Военнослужащие Западной группировки ВС РФ досрочно проголосовали на выборах президента

За президентский пост на этих выборах борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Также впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование, проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов.