От бывшего пентхауса звезды «Человека-паука» решили избавиться

Карьера Кирстен Данст началась в 12 лет с экранизации романа «Интервью с вампиром». О продаже дома его автора — Энн Райс стало известно в марте 2022 года. За особняк писательницы в Новом Орлеане попросили 4 миллиона долларов. На 813 квадратных метров разместились пять спален и столько же ванных комнат, гостиная с камином, кухня, столовая и просторная гардеробная.