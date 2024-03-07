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Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи

СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи — это кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Источник: РИА "Новости"

«Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать», — сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.