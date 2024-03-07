Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи

«Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать», — сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.