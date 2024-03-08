Осужденный по делу «О лифтах» в Приангарье замгендиректора «Звезды» вышел на свободу

Торжокский межрайонный суд Тверской области удовлетворил ходатайство заместителя гендиректора ООО «Звезда» Антона Рябикина об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок 5 месяцев и 24 дня по делу о «лифтах» в Приангарье. При этом в период УДО мужчину обязали раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.
Напомним, что приговор по уголовному делу о получении незаконного дохода в 1 млрд рублей путем заключения картельного соглашения был вынесен в июле 2022 года. Трое фигурантов дела — Андрей Левченко, Олег Хамуляк и Антон Рябикин — в совокупности получили 24 года лишения свободы.
Между тем компания «Звезда» осуществляла установку лифтового оборудования в многоквартирных домах в нескольких городах области, в том числе в Ангарске. В последнем она не до конца выполнила условия подряда, а многочисленные нарушения стали предметом интереса со стороны правоохранительных и надзорных органов. Затем в феврале 2019 года в отношении «Звезды» было возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура выявила, что компания подала ложную информацию для участия в предварительном отборе подрядных организаций в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов.
В 2023 году сын бывшего губернатора Приангарья Андрей Левченко вышел на свободу по УДО. Еще двоим фигурантам дела (Хамуляку и Рябикину) наказания смягчили. Приговор Коженову и Чернышеву был оставлен без изменения — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Вместе с тем 13 марта 2024 года Ангарский городской суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Хамуляка.