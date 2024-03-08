Осужденный по делу «О лифтах» в Приангарье замгендиректора «Звезды» вышел на свободу

Между тем компания «Звезда» осуществляла установку лифтового оборудования в многоквартирных домах в нескольких городах области, в том числе в Ангарске. В последнем она не до конца выполнила условия подряда, а многочисленные нарушения стали предметом интереса со стороны правоохранительных и надзорных органов. Затем в феврале 2019 года в отношении «Звезды» было возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура выявила, что компания подала ложную информацию для участия в предварительном отборе подрядных организаций в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов.