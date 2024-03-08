Иркутян приглашают 9 марта на массовую лыжную гонку с призовым фондом

В лыжных гонке могут поучаствуют горожане всех возрастов. Старт назначен на 9 марта. Гонки начнутся в 11.00 на заливе Топка реки Ангары в посёлке Молодежный. В программе — массовый забег на дистанцию 5 км. Можно попробовать свои силы в трёх более длинных дистанциях — на 17, 34 и 51 км. Среди лыжников разыграют призовой фонд в размере 168 тысяч рублей. Будут также ценные подарки — их разыграют при подведении итогов соревнований.