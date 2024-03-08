Иркутян приглашают 9 марта на массовую лыжную гонку с призовым фондом

Жителей Иркутска приглашают на большой праздник физкультуры и спорта «Темерсо Лыжня Иркутска 2024». Об этом irk.aif.ru сообщили в администрации Иркутска.
В лыжных гонке могут поучаствуют горожане всех возрастов. Старт назначен на 9 марта. Гонки начнутся в 11.00 на заливе Топка реки Ангары в посёлке Молодежный. В программе — массовый забег на дистанцию 5 км. Можно попробовать свои силы в трёх более длинных дистанциях — на 17, 34 и 51 км. Среди лыжников разыграют призовой фонд в размере 168 тысяч рублей. Будут также ценные подарки — их разыграют при подведении итогов соревнований.
Предусмотрен и детский забег. Встать на лыжи предлагают иркутянам в возрасте от трёх до восьми лет. Перед ними стоит задача преодолеть 1 км. Каждому гонщику — сладкий приз. Зарегистрировать детей на забег можно будет в день старта.